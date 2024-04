Il ladro aspetta all’uscita. Distrae la vittima e colpisce

Non si ferma il fenomeno dei furti con destrezza compiuti da due o tre ladri che agiscono avvicinando le vittime con il pretesto di chiedere informazioni. Negli ultimi giorni sono stati diversi i casi avvenuti in particolare nella Bassa, in particolare in parcheggi di supermercati e centri commerciali. Almeno una mezza dozzina di casi in pochissimi giorni sono stati segnalati a Guastalla, tra i parcheggi dei vari centri commerciali. Molto simili le tecniche usate, con i malintenzionati che si avvicinano alle vittime, spesso donne da sole o persone non più giovani, alle quale vengono chieste informazioni, soprattutto su indirizzi stradali. Si tratta però di stratagemmi per poter distrarre la persona, mentre un complice ne approfitta per arraffare borsette, borselli oppure portafogli. Solitamente a poca distanza si trova un terzo complice, alla guida di un’autovettura, pronto ad accogliere gli autori del furto con destrezza per poter scappare via in tutta fretta. Una pensionata è stata derubata ben due volte in pochissime settimane. Nel secondo caso, memore di quanto accadutole in precedenza, ha sospettato qualcosa di losco ma non è riuscita a chiudere in tempo le sicure delle portiere. E il ladro ha potuto rubare la borsetta, che oltretutto era stata piazzata sotto il sedile del passeggero, proprio per evitare furti. "Per fortuna la borsetta è stata ritrovata a qualche chilometro di distanza con chiavi e documenti. Mi è stata consegnata da due giovani stranieri, che l’hanno trovata abbandonata. Ma i soldi erano spariti", racconta la vittima.

Antonio Lecci