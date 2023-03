Il live ’Buon Compleanno Liga’ con la tribute band Happy Hour

Stasera e domani alle 21 al teatro di Rio Saliceto sbarca ’Buon Compleanno Liga’, il concerto-spettacolo che ormai da dieci edizioni viene proposto dagli Happy Hour, tribute band, per celebrare il compleanno del cantautore correggese Luciano Ligabue. L’evento era stato programmato già nel marzo 2020, poi annullato per l’emergenza sanitaria. E ora viene proposto, al teatro riese, con la tribute band accompagnata da ospiti come Max Cottafavi alla chitarra, Max Luglio all’armonica e Anchise Bolchi al violino.

"Per questa edizione post virus – spiegano gli organizzatori – abbiamo fatto in modo che tutti i biglietti che erano stati acquistati nel 2020 per quelle serate, poi annullate a causa della pandemia, potessero essere ritenuti validi per le nuove date, riassegnando i posti prenotati. È originale che i biglietti per un concerto annullato per cause di forza maggiore siano riconosciuti a distanza di tre anni, ma noi pensiamo che umanamente sia giusto così".

Happy Hour è una band composta dal maranellese Fabio Azzali alla voce, e dai carpigiani Alessandro De Filippi alla chitarra e Andrea Po alle percussioni. Nella scaletta del doppio concerto è prevista l’esecuzione di oltre venti tra le più famose canzoni di Ligabue. Parte del ricavato della vendita dei biglietti verrà devoluto alla Croce Rossa di Correggio. Buon Compleanno Liga è un evento organizzato da Happy Hour con Franco De Filippi, Magix Promotion, Comune di Rio Saliceto, Terre d’Argine, Provincia di Modena.

a. le.