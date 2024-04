Il Montecchio deve blindare i play-out

Entra nel vivo la volata del calcio dilettanti (ore 15.30): ultimi 180’ in Eccellenza, Promozione e Prima categoria, mentre Seconda e Terza chiudono la stagione regolare. Lungo viaggio decisivo per il Montecchio che sale a Gaggio Montano contro i bolognesi del Faro alla caccia di un hurrà per blindare almeno i play-out e condannare alla retrocessione diretta i rivali. Lo scorso 2 giugno, i biancorossi superarono negli spareggi regionali proprio il Faro centrando così l’approdo nella Serie A dei dilettanti. Il Fabbrico prova a rovinare la festa della Cittadella degli ex granata Narduzzo, Arati e Guidone che domenica scorsa ha centrato lo storico salto in Serie D. Cerca un sorriso la Bagnolese che attende il Salsomaggiore, impegnato nella lotta salvezza e guidato in panca dall’ex difensore Apolloni. Sale nel piacentino la Correggese sul campo dell’Agazzanese con l’obiettivo di rincorrere il Terre di Castelli. In Promozione fari sulla vetta con la corsa a tre fra le big Vianese, Bibbiano/San Polo e Arcetana racchiuse in quattro punti: i leader non devono distrarsi con il tranquillo Castellarano, i matildici devono disinnescare l’inguaiata Quarantolese, mentre i biancoverdi inseguono il 26° risultato utile sul terreno dello United Carpi. Potrebbe ancora staccare il pass per i play-out l’Atletic Progetto Montagna a patto di espugnare il "Torelli" nella sfida con lo Sporting Scandiano. Condannato a vincere anche il Luzzara che ospita l’Alsenese in corsa per un posto al sole e molto dipenderà anche dal risultato della Sammartinese opposta alla Sarmatese.

Tanti spareggi in Prima categoria fra vetta e coda: fuori i secondi nel derby sopravvivenza Reggiolo-San Prospero Correggio coi biancorossi all’ultima spiaggia per evitare il capitombolo diretto. Tensione anche al "Valeriani" fra una Rubierese impegnata nella bagarre salvezza e un Guastalla che sgomita per un posto al sole. Dopo aver riconquistato il 2° posto, il Casalgrande deve dare continuità a San Damaso.

Per riappropriarsi della vetta del girone parmense di Seconda categoria, la Campeginese deve piegare il Fonta Calcio e sperare che i cugini della Virtus Calerno blocchino l’attuale regina Busseto. La Reggio Calcio prova a sorprendere la già promossa Barcaccia per schivare i play-out, mentre la Saxum United deve centrare il primo hurrà del 2024 proprio per beffare i cugini salvandosi senza spareggi. Già tempo di play-off nel girone A di Terza categoria con match in gara unica sul campo delle migliori piazzate che possono sfangarla anche col pari confermato dai supplementari. Spettatore interessato il Puianello, già approdato in semifinale. Per entrare all’ultimo negli spareggi, il Cadelbosco chiede strada alla Plaza.

Eccellenza. Agazzanese (46)-Correggese (80); Bagnolese (8)-Salsomaggiore (38); Brescello Piccardo (42)-Rolo (42); Fabbrico (43)-Cittadella (80); Faro (27)-Montecchio (33).

Promozione. Girone A: Carpaneto Chero (42)-Campagnola (36); Luzzara (32)-Alsenese (56); Noceto (32)-Boretto (44); Riese (46)-Castellana Fontana (52); Sarmatese (34)-Sammartinese (55).

Girone B: Bibbiano/San Polo (77)-Quarantolese (27); Fiorano (25)-Vezzano (41); Sanmichelese (52)-Baiso/Secchia (40); Sporting Scandiano (47)-Atletic Progetto Montagna (20); United Carpi (55)-Arcetana (74); Vianese (78)-Castellarano (46).

Prima categoria. Girone B: Juve Club Pr (34)-Celtic Cavriago (23); Solignano (46)-Boca Barco (32); Valtarese (24)-Quattro Castella (35). Girone C: Original Celtic Bhoys (34)-Masone (50); Povigliese (41)-Vis S.Prospero (37); Reggiolo (21)-S.Prospero Correggio (27); Rubierese (30)-Guastalla (46); Viadana (39)-Daino S.Croce (44); Virtus Cibeno (18)-FalkGalileo (33); Virtus Correggio (39)-Virtus Libertas (51). Girone D: Polinago (49)-Carpineti (12); San Damaso (43)-Casalgrande (56).

Seconda categoria. Girone B (ore 17.30): Cadeo (21)-Levante (26); Corte Calcio (19)-Gattatico (34); Fonta Calcio (37)-Campeginese (50); Fc 70 (24)-Viarolese (45); Virtus Calerno (34)-Busseto (51). Girone D: Barcaccia (52)-Reggio Calcio (26); Gualtierese (18)-Atletico Bibbiano Canossa (47); Montecavolo (31)-Rapid Viadana (36); Saxum United (27)-Real Casina (32); Sporting Cavriago (23)-Santos 1948 (37); Virtus Bagnolo (29)-San Faustino (30) al "Soave" di Bagnolo. Girone E: Audax Casinalbo (22)-Boiardo Maer (42); Fellegara (39)-Corlo (52); Fonda Pavullese (17)-Borzanese (32); Fox Junior Serramazzoni (47)-Cerredolese (44); Junior Fiorano (25)-Rubiera (30)-Spezzanese (35). Girone F: Mirandolese (45)-Virtus Mandrio (50).

Terza categoria. Girone A (primo turno play-off, ore 16.30): Invicta Gavasseto-Amici di Davide; Sporting Tre Croci-Felina; Vetto-Biasola. Girone B: Cadelbosco (26)-Plaza Montecchio (46); Fosdondo (34)-Corcagnano (35); S.Ilario (56)-Cavriago (38).