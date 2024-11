"Il quartiere vive grazie agli eventi"

Alessandro Adani è un membro del Comitato Autonomo Mirabello.

"In agenda abbiamo la sistemazione del parco Matteotti", dice. Lui, assieme ad altri residenti si dà da fare per il quartiere. Il comitato autonomo nasce proprio per risollevare il quartiere dal degrado in cui versa, proponendo svariati eventi fra poesi e gastronomia. "Organizziamo iniziative per varie zone, per esempio la Polveriera; questa è una zona che spesso viene trascurata, specialmente la sera".

Il Comitato è nato infatti proprio per denunciare le criticità del rione: "Questo è il modo per migliorare il quartiere e mantenerlo vivo".