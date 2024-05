Il Rotary ricorda Bertacca

"Ci sono persone straordinarie che si fanno voler bene davvero da tutti. Tu, Simone, eri questo. Amavi il tuo lavoro e in questo eri unico, capace di regalare un sorriso anche se si trattava di un momento terribile…". Alberto Casari, farmacista e socio del Rotary Club di Guastalla, insieme all’intera associazione, ha voluto ricordare in questo modo la figura del dottor Simone Bertacca (primo da destra), direttore del Servizio tossicodipendenze di Guastalla dopo una lunga attività a Parma. Il 2 maggio a Viareggio si sono svolti i funerali. Il medico scomparso, 60 anni, aveva lavorato anche a un importante progetto su disturbi e fragilità dei giovani, promosso dal Rotary Club guastallese, che era stato presentato ufficialmente pochi giorni prima del malore fatale, proprio alla presenza del dottore, intervenuto in quella serata.