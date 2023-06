Temperature sotto la media e piovosità su valori eccezionali caratterizzano i dati di maggio 2023 del l’Osservatorio Geofisico di Modena e Reggio. La temperatura media, 18.5°C, è inferiore alla media degli ultimi trent’anni (19.2°C, -0.7°C). Già nel 2021 si era registrata una temperatura media inferiore per lo stesso mese, 18.3°C. Nel 2019 il maggio era stato molto più freddo, temperatura media 16.2°C.

La vera straordinarietà di quest’anno risiede nelle precipitazioni che hanno raggiunto quota 220.4 mm, con un eccesso di pioggia del 240% sulla media degli ultimi trent’anni in maggio (64.9 mm). E’ il secondo maggio più piovoso della storia dietro quello registrato appena 4 anni fa, nel 2019, con 241.8 mm.

Maggio 2023 ha anche segnato un record con il giorno più piovoso mai registrato in questo mese, il 2 maggio, con un accumulo giornaliero di 69.1 mm. "In conclusione - spiega Luca Lombroso dell’Osservatorio Geofisico di Unimore - il maggio 2023 si è contraddistinto per temperature inferiori alla media, ma soprattutto per precipitazioni straordinarie".

Come previsioni, l’Osservatorio segnala, "azzardando la tendenza mensile, che gli scenari “substagionali” dei modelli meteorologici indicano un mese di giugno piuttosto instabile e relativamente fresco rispetto agli anni precedenti caratterizzati da temperature più elevate".