Il sindacalista Predieri responsabile Lavoro di Fratelli d’Italia

Federico Predieri, consigliere di minoranza di Viano e membro direttivo provinciale di Ugl metalmeccanica, è il nuovo responsabile provinciale del dipartimento lavoro e crisi aziendali di Fratelli d’Italia.

Ad annunciarlo è il coordinatore provinciale di Fdi Alessandro Aragona: "Federico Predieri, con una solida esperienza all’interno delle istituzioni e della rappresentanza sindacale, ha le competenze giuste per ricoprire in maniera ottimale un ruolo così delicato". Predieri è consigliere nel gruppo misto a Viano. "Desidero esprimere il mio ringraziamento – dice Predieri – per la fiducia accordatami al coordinatore provinciale Alessandro Aragona, da sempre sensibile alle istanze provenienti dal mondo del lavoro e alla valorizzazione delle competenze delle persone che fanno parte della grande famiglia di Fratelli d’Italia. Da parte mia non posso che assicurare il massimo impegno per mettere al servizio della comunità l’esperienza acquisita come rappresentante di Ugl metalmeccanica in un momento storico in cui la stessa sinistra ha abdicato al suo ruolo di interlocutore all’interno delle realtà aziendali".

