Il successo di ’Italia loves Romagna’ E Morandi scalda i cuori sul finale

di Veronica Frasca

Enorme successo per il concertone ’Italia loves Romagna’. La grande festa a beneficio degli alluvionati in Romagna ha scaldato i cuori delle migliaia di persone presenti alla Rcf Arena e ai milioni di italiani che hanno seguito da casa. I 18 interpreti accompagnati da oltre 80 musicisti sono riusciti a raccogliere 1 milione 800 mila euro dai biglietti e più di 600mila durante la serata con il numero solidale 45538 (attivo fino al 5 luglio). Da casa erano in più di 3 milioni collegati per seguire la diretta, senza interruzioni pubblicitarie, che ha mantenuto una media del 30.8% di share. Il picco di ascolti è arrivato con la meravigliosa esibizione di Bocelli di ’Con te partirò’.

Una serata di grandi emozioni: sia per il pubblico, che nonostante il caldo sofferto nel pomeriggio ha mantenuto alto l’entusiasmo, che per gli artisti che hanno cantato sul palco. In particolar modo la commozione di Laura Pausini che durante la sua esibizione non è riuscita a trattenere le lacrime pensando alla sua regione devastata.

A guidare la parata di stelle della musica italiana, sabato sera, c’erano infatti i cantanti emiliano-romagnoli, dal decano e sempre presente quando si tratta di dare una mano Gianni Morandi, al ‘padrone di casa’ del Campovolo Ligabue, da Zucchero che ha aperto il concerto con ‘Partigiano Reggiano’, fino alla romagnolissima Laura Pausini, originaria proprio di una delle zone dove l’alluvione ha fatto più danni.

"Essere qui è un onore oltre che un piacere – ha detto la cantante di Solarolo –,: da sempre porto l’orgoglio per la mia terra in giro per il mondo e farlo in questa occasione è per me la cosa più naturale del mondo, è un atto dovuto".

E da portabandiera della Romagna, nella sua esibizione non è mancata ‘Romagna mia’, l’inno della Romagna, che è diventato anche un simbolo di solidarietà quando è stato cantato da tutti quelli che nei giorni del dramma si sono ritrovati a spalare il fango.

La serata si è conclusa con ’Vita’, eseguita dall’inedito trio Elodie, Mannoia e Morandi. Quest’ultimo anche dopo la fine della diretta tv ha continuato ad intrattenere il pubblico con alcuni dei suoi brani più celebri. Sorpresa assai gradita dagli spettatori che si sono trattenuti fino allo spegnimento delle luci del palcoscenico, ritardando di altri 20 minuti l’uscita dall’arena.

Alla fine la folla si è dispersa in modo ordinato e senza intoppi grazie all’ottimo lavoro svolto dalle forze dell’ordine che hanno monitorato la situazione delle strade con l’aiuto di agenti ed elicotteri, che sorvolavano la zona.