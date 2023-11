Il Topolino di Alex Bertani è più vincente che mai

"E il vincitore è… Topolino!". E con lui, il suo direttore editoriale Alex Bertani, di Cavriago. L’Oscar del Fumetto 2023 consegnato sabato nella cornice internazionale del Lucca Comics va al mitico albo Disney che il cavriaghese ha contribuito a rinnovare. Bertani, tra i dirigenti della Panini Comics e direttore editoriale di Topolino dal settembre 2018, ha commentato felicissimo: "E’ stato del tutto inaspettato, e forse per questo così bello. Un grazie agli autori e a tutta la squadra. Un risultato importante, il primo mai ricevuto da Topolino. Mi piace pensarlo come un riconoscimento a 5 anni di duro lavoro e di rinnovamento. Uno sprone a migliorare ancora". Lo ha detto entusiasta e orgoglioso, stringendo la statuetta, la più ambita dei Lucca Awards. Laureato in economia, nel ’94 è entrato alla Marvel Italia e da lì il percorso è stato in crescendo. Dal 2020 in poi, nel pieno del nuovo incarico a Topolino, vengono pubblicate storie di nuova concezione e l’impronta della sua direzione prende forma. Vengono pubblicate più storie con personaggi young e adolescenti, come i ragazzi di Area 15 e il ritorno di Newton Pitagorico, nipote di Archimede. Bertani è il supervisore di tutte le sceneggiature di Topolino.

Lara Maria Ferrari