Il Tricolore risorge dopo quattro ko di fila. Impresa contro Cagliari

Prima vittoria in Serie A Elite maschile per l’Hockey Prato Città del Tricolore (3) di Nicolò Pellegrini (foto in maglia bianca). Dopo 4 ko di fila, la matricola cittadina fa suo il match casalingo contro la Polisportiva Ferrini Cagliari, una delle formazioni nobili della disciplina, imponendosi 4-2: apre le marcature su corner corto Francisco Galan, poi il raddoppio è opera del solito Prandi; gli ospiti accorciano, per poi essere respinti dalla prima rete in bianco-blu di Lisanti, mentre nel finale il poker è opera del giovane Gianolio Lopez, al secondo centro stagionale, prima che Lautaro Galan blindi la porta dai tentativi di rimonta sardi. In Serie A1 femminile, invece, secondo stop nei minuti finali per il Tricolore (1), che perde 4-3 a domicilio con Potenza Picena (6): non bastano la rete del provvisorio 1-0 messa di Gomez e la doppietta della solita Valenti.