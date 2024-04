Impazza il ’sugo-gate’. Querelle tv Clerici-Liga. Lui nega, lei: "Gli credo"

Un gossip nazionale in ’salsa’ reggiana sta impazzando, ed è davvero diventato un caso la querelle tra Luciano Ligabue e la presentatrice tv Antonella Clerici. Ma facciamo ordine sul ’sugo-gate’ avvenuto tra i due vip, che sta spopolando nelle tendenze e sui repost dei maggiori social da ieri. Martedì sera la bionda conduttrice, durante un’iconica intervista rilasciata alla giornalista Francesca Fagnani nel programma di Rai2 Belve, ha affermato che, durante la sua esperienza alla guida del Festival di Sanremo del 2010, "tra molti cantanti che avevano disertato la gara, c’era in particolare un artista che aveva deciso di non salire sul palco dell’Ariston, perché quell’edizione del Festival della Canzone Italiana era condotto da una che – testuali parole – sapeva troppo di sugo". Il riferimento è stato indirizzato, con tanto di nome e cognome, al rocker correggese e la Clerici ha aggiunto: "Me l’hanno riferito, non me l’ha detto lui in faccia, se per caso non fosse vero, sarei pronta a scusarmi. Ho fatto di tutto per averlo a quel Festival. Mi immaginavo il finale con io e lui che andavamo via in Harley Davidson… Da lui io non me l’aspettavo, me lo vedevo così rock, rude, insomma un bel maschione. E poi ci vedevo entrambi sapere di sugo, ci sono rimasta male due volte".

Nel frattempo però le parole dell’Antonellina nazionale hanno fatto il giro del web, riprese dai maggiori profili social delle testate italiane, scatenando commenti, like e condivisioni, tanto che il leader di Campovolo ha deciso, cellulare alla mano, di fare chiarezza in prima persona postando ieri mattina una storia su Instagram in cui smentisce categoricamente tutta la vicenda, dicendo: "Cara la mia Antonella, no, non ho mai detto che sai troppo di sugo. Scusa se sorrido, ma è una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no anche in altri anni, perché è un evento che mi mette molta tensione e io preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più a mio agio. Tutto qui. Mi spiace che qualcuno si sia inventato una cosa del genere e che tu ti sia tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine e tu non abbia cercato di fare chiarezza direttamente con me. Comunque ti ho sentito dire che, se non fosse stata una cosa vera, mi avresti fatto le tue scuse. Quindi scuse accettate e un abbraccio".

Hype o meno ricercato dalla conduttrice per fare audience, in Emilia saper di sugo… non è mai stato un’offesa, anzi. E oggi la ’regina del mezzogiorno Rai’ ha aperto la sua trasmissione sulle note di una canzone di Ligabue dicendo: "Lui ha smentito, gli credo o forse la verità non si saprà mai. Ma la risolverei così: con un invito a venire da me in tv con una bottiglia di lambrusco e io gli faccio il sugo". Vedremo la prossima mossa, se ci sarà, dell’autore di Certe Notti.