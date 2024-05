"Imprese, puntare su servizi e alloggi"

Un patto tra imprenditori e istituzioni pubbliche locali. È stato presentato l’altra sera in teatro a Guastalla da Unindustria Reggio, in un incontro a cui ha convocato i candidati sindaci dei distretti di Bassa, Pianura e Terra di Mezzo, per illustrare le proposte programmatiche a coloro che governeranno il territorio nei prossimi anni. Il presidente di Unindustria, Roberta Anceschi, ha confidato di aspettarsi molto dai futuri sindaci e amministratori. Nell’incontro – a cui hanno partecipato il direttore di Unindustria, Vanes Fontana, il responsabile dei rapporti con gli enti locali, Bruno Marconi, il ricercatore Gianluca Toschi e l’assessore regionale Vincenzo Colla – sono emerse le "necessità di sviluppo di alcuni servizi per garantire un futuro adeguato alle imprese e, di conseguenza, benessere sociale e occupazione". Non mancano le preoccupazioni per le difficoltà nella ricerca di personale, della formazione professionale, della viabilità generale, della manutenzione delle strade, della disponibilità di abitazioni a prezzi moderati. Senza questi elementi, difficile attrarre lavoratori e nuovi investimenti sul territorio. E il rischio è che gli stessi decidano di emigrare altrove. E poi il rischio idraulico: troppo spesso zone industriali finiscono per essere allagate a ogni forte temporale. L’assessore Colla ha evidenziato la crisi demografica, i tanti giovani cervelli che vanno all’estero, la necessità di "creare percorsi di merito per coloro che possono dare nuove idee e innovazione alle imprese locali". È emerso come al giorno d’oggi non sia più sufficiente garantire ampliamenti di capannoni per far sviluppare imprese. Occorre fornire servizi ai lavoratori, alle loro famiglie, perfino soluzioni per il divertimento e il tempo libero.

Antonio Lecci