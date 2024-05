In auto aveva la droga e il kit del pusher In attesa del processo torna libero

Fermato ad un controllo stradale dei carabinieri, un 23enne incensurato è stato trovato in possesso di droga e di tutto il kit del pusher, compresi un bilancino di precisione e un quaderno di appunti con l’elenco dei nomi dei clienti. Per questo il giovane è stato arrestato con l’accusa detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati involucri con hashish e un panetto intero, per complessivi 90 grammi. È avvenuto martedì sera, quando il ragazzo è transitato in auto in via Guglielmo da Gattatico dove era stato istituito un posto di blocco. Ieri mattina in tribunale il pusher è comparso davanti al giudice Sarah Iusto ed è stato processato per direttissima. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto l’obbligo di firma, mentre gli avvocati difensori Michele Gatti ed Elena Artoni ha domandato di non applicargli misure cautelari, rimarcando che il quantitativo di droga trovato non era alto, che può appoggiarsi a una famiglia, ha un alloggio e lavora regolarmente. Il giudice ha convalidato l’arresto e l’ha rimesso in libertà. A tradire il giovane durante il controllo è stato l’ingiustificato atteggiamento ansioso. In auto aveva due palline di hashish oltre al panetto, il bilancino, pellicola trasparente e il quadernino con appunti riconducibili all’attività di spaccio: c’era infatti un elenco di nomi di persone e relative somme di denaro. A casa aveva un grosso coltello con la lama sporca di hashish e un altra pallina di droga.

Francesca Chilloni