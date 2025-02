In castigo i tecnici Ferretti e Marchesini

Le decisioni del giudice sportivo regionale. In Eccellenza multa di 150 euro allo Sporting Scandiano perché propri sostenitori rivolgevano frasi ingiuriose nei confronti di un avversario. Una gara a Fomov (Brescello Piccardo), Guerri (Fabbrico), Bassoli (Rolo).

In Promozione squalificati fino al 5 marzo il massaggiatore Valerio Orlandini (Luzzara) e mister Marco Marchesini (Masone) per gravi proteste verso l’arbitro; una settimana di stop al tecnico Giacomo Ferretti (Montecchio) per proteste verso l’arbitro. Un turno a Errigo (Bibbiano/San Polo), Ricciotti (Campagnola) già scontata, Saviola e Faraci (Luzzara), Fabio Piermattei (Vezzano).

In Prima categoria multa di 200 euro al Quattro Castella perché a fine gara propri tesserati colpivano con violenti colpi la porta dello spogliatoio dell’arbitro e altri 120 euro per intemperanze dei propri sostenitori. Out fino al 12 marzo il dirigente Giovanni Codeluppi (Quattro Castella) perché a fine gara impediva all’arbitro di raggiungere il proprio spogliatoio, contestando alcune decisioni tecniche. Una settimana di stop ai mister Patrick Veneselli (Barcaccia) per proteste e ad Aldo Viani (Campeginese) per comportamento non regolamentare. Una giornata a Favali (Atletic Progetto Montagna), Falbo (Barcaccia), Davide Tondelli (Campeginese), Seidu e Silva (Original Celtic Bhoys), Gualtieri e Stirparo (Quattro Castella), Guidetti (Virtus Correggio).

Nessun provvedimento a livello provinciale vista la sospensione nello scorso weekend.

f. p.