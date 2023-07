Incendio doloso a Campegine: sette rotoballe di fieno andate a fuoco

A fuoco rotoballe di fieno stoccate all’aperto: forse doloso l’incendio, indagano i carabinieri. Un importante rogo di rotoballe è scoppiato attorno all’una nella notte tra martedì e ieri, provocando la distruzione del fieno accatastato e un fumo denso. L’incendio è scoppiato in un campo falciato da poco in via Taccole, la strada che si snoda alle spalle del cimitero, non lontano dal centro di Campegine. Qualcuno nella notte ha notato la luce delle fiamme, dando l’allarme ai vigili del fuoco: la centrale operativa ha inviato sul posto una squadra con un’autopompa-serbatoio ed un fuoristrada, partiti dalla caserma di Sant’Ilario.

Su input dell’operatore in servizio al 112 è stata inviata anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto. Nonostante il vento forte, il fieno risentiva ancora delle piogge delle ore precedenti ed è difficile pensare che una rotoballa bagnata bruci per autocombustione di notte o anche solo per una sigaretta lanciata da un’auto. Mentre i pompieri hanno lavorato alacremente per evitare che il fuoco si propagasse all’abitato - non lontano in linea d’aria - i carabinieri hanno perlustrato la zona per capire se vi fossero tracce di bivacchi o altri indizi. Quando l’incendio è stato spento e tutto il fieno smassato, erano già andati a fuoco sette balloni del peso di diversi quintali l’uno.

L’ammontare del danno oscilla tra i mille e i 2mila euro, ancora in corso di quantificazione. I carabinieri proseguono gli accertamenti, dato che il rogo è molto probabilmente di origine dolosa.

f.c.