Getto del peso, record di Landini

Dai campionati regionali allievi disputati a Imola sono arrivati diversi titoli per gli atleti reggiani e numerosi piazzamenti. Il risultato migliore è sicuramente quello di Giulia Landini che scaglia il peso a m 14,11, record provinciale e prima volta sopra i 14 metri. E’ l’ottava volta che si migliora nel corso del 2025 ed è seconda in Italia per categoria. Va considerato record provinciale perché Vivian Osagie, quando lanciò a 14,23, non era ancora italiana, pur disputando i campionati nazionali. In ogni caso la misura di Vivian resisterà poco, perché Giulia è al primo anno di categoria. Bene anche Viola Canovi (Fratellanza), prima sui 100 in 11’’92, con seconda Irene Gatti con 12’’50: Irene vince il lungo con m 5,30 proprio all’ultimo balzo. Gabriele Di Lembo vince i 100 con il personale di 11’’25 con vento contrario di 2 m/s; Andrea Pezzi dell’Atletica Reggio vince i 110 hs. con il personale di 14’’85 (vento -1.8) davanti al compagno di squadra Davide Cocconcelli in 15’’01 (p.b.).

Mirko Masetti della Corradini Rubiera vince il titolo sui 2000 siepi in 6’15’’93, Samuele Paganelli nel disco con m 51,37, Arianna Vescovini gli 800 in un buon 2’19’’74, Emma Berlini i 400 hs. in 1’02’’85 e Susanna Zanetti nell’asta a 2,70. Nel giavellotto, terza Maria Elena Zlatan, sorella del velocista Alexandru, con m 29,85.

Nel meeting di San Marino, Greta De Pietri è terza sui 100 in 12’’42.

Un podio Atletica Reggio nel "Donnas-High Speed League", meeting regionale open: nei 110 hs. vince Thomas Algeri in 14’’82 (vento +2,3).

Isabella Morlini fa doppietta nel week-end, vincendo a Riolo Terme la prima edizione del Trofeo Corsa in Montagna (8 km, d+ 500 m) e poi la "Panoramica di Monchio" (9,8 km, d+ 288 m).

A Sanremo, Patrick Francia è secondo nella mezza maratona "Run for the whales": per il runner Atletica Reggio crono di 1h13’51’’, a soli dieci secondi dal vincitore Filippo Trevisani.

c.l.