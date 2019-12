Bagnolo (Reggio Emilia), 4 dicembre 2019 – Uno schianto tremendo fra due auto è costato la vita a un uomo di 46 anni, che abitava a Bagnolo, non distante dal luogo in cui si è verificato l’incidente (foto), poco dopo le 19.30 sulla tangenziale del paese, che in quel tratto prende il nome di via Europa.

Uno schianto tra una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon su un tratto rettilineo della strada, non distante dall’imbocco della tangenziale che porta verso la Bassa. Ad avere la peggio è stato il conducente della Punto, deceduto praticamente sul colpo. Lesioni non gravi, invece, per la donna di 29 anni che era al volante della Lancia. Pare che la Punto abbia improvvisamente invaso la corsia opposta, proprio mentre stava arrivando la Lancia. Non si esclude un malore alla base dell’incidente. La donna è stata portata in ospedale a Reggio per una visita di controllo. Per l’uomo è stato dichiarato il decesso. Rilievi eseguiti dai carabinieri di San Martino in Rio. Gravi disagi al traffico, bloccato per oltre due ore sull’importante arteria viaria. La viabilità è stata deviata verso il centro di Bagnolo.

