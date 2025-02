Incidenti in via Cisa Ligure: "Tratto pericoloso"

È stato ricoverato in osservazione, in condizioni serie, il pensionato di 76 anni ferito dopo l’incidente accaduto l’altro pomeriggio in via Cisa Ligure a Guastalla, con un pedone travolto da un’auto in transito. Un episodio che ha da subito fatto sollevare nuove proteste sulle condizioni di sicurezza di quella trafficata strada, tra marciapiedi da sistemare e perfino strisce pedonali ormai sbiadite e quasi sparite dall’asfalto. Come nel punto in cui, all’altezza del passaggio pedonale, si è verificato l’incidente dell’altro pomeriggio. Residenti e titolari di attività commerciali della zona lamentano da tempo una situazione di potenziale pericolo, dimostrata pure dagli incidenti che si verificano periodicamente su quel tratto di strada.

Anche ieri mattina sul posto, a pochi metri dal luogo in cui si è verificato l’investimento del pedone, sono arrivati i mezzi di soccorso per garantire le prime cure a un ciclista, un uomo di 61 anni, finito sull’asfalto dopo l’urto con un’autovettura, sempre in via Cisa. Per fortuna, in questo caso, il ciclista ha riportato traumi non gravi, ma è stato comunque portato in pronto soccorso a bordo dell’ambulanza della Croce rossa locale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi. I cittadini della zona chiedono una maggiore attenzione (e soprattutto adeguata manutenzione) ai passaggi pedonali: "Sarebbe opportuno integrare la carreggiata con marciapiedi nei tratti mancanti, anche in prossimità del fosso. Inoltre, per indurre i veicoli a rallentare e ridurre il numero di incidenti, bisognerebbe realizzare attraversamenti pedonali rialzati con segnaletica luminosa/lampeggiante. Oltre ad aumentare la sicurezza, renderebbero più visibili pedoni e passanti anche di notte".

Antonio Lecci