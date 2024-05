Infarto fatale mentre taglia l’erba

Un malore mentre stava eseguendo dei lavori di sfalcio. La richiesta di aiuto alla moglie, poi l’infarto che non gli ha lasciato scampo nonostante i disperati tentativi di uno dei figli di aiutarlo in attesa dei mezzi del 118. È morto così venerdì verso le 17, a soli 60 anni, Luigi Renzi. Uomo mite e gioviale, molto benvoluto, aveva dedicato la sua vita alla famiglia ed al lavoro. Era stato dipendente per 25 anni della Moncartons di Montecchio; in tanti lo ricordano come affidabile, competente e con un grande senso del dovere. Lascia la moglie Anna Tamburino (cuoca all’istituto Maria Ausiliatrice) e gli amati figli Sara, Daniele e Gianluca. Il rosario verrà recitato stasera presso la chiesa di Bibbiano. I funerali si svolgeranno martedì 7 con partenza dal cimitero di Coviolo alle 9.30; la messa sarà celebrata in chiesa di Bibbiano. La famiglia chiede non fiori i ma eventuali donazioni a Core di Reggio.