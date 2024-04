Ingoia moneta da 10 centesimi. Bimbo di cinque anni in ospedale

Nel giocare in casa, ha portato alla bocca una moneta da dieci centesimi di euro, che si è improvvisamente bloccata in gola. L’intervento dei famigliari ha permesso al bambino, di cinque anni di età, di liberare le vie aree, ma ha ingoiato il pezzo di metallo. Una situazione che ha provocato un comprensibile momento di preoccupazione, con i familiari del bimbo che hanno subito chiesto l’intervento dei soccorsi sanitari. La centrale operativa del 118, l’altro pomeriggio, ha fatto intervenire in centro a Luzzara l’ambulanza della Croce rossa, insieme al personale dell’autoinfermieristica. Il bimbo, raggiunto dal personale sanitario, sembrava aver superato il momento di "crisi", con la monetina ingerita e la respirazione completamente regolare. Ma, temendo possibili complicazioni cliniche, è stato deciso di caricare il bambino a bordo dell’ambulanza per essere trasportato in ospedale. Non essendoci ancora stata la riattivazione della Pediatria al vicino ospedale di Guastalla, è stato necessario trasferire il piccolo paziente al Santa Maria Nuova di Reggio, per eseguire tutti i vari accertamenti, in particolare le radiografie per individuare l’esatta posizione della moneta e la sua corretta "discesa" verso l’intestino. La situazione clinica non è sembrata preoccupante, ma il bambino è stato trattenuto in osservazione in Pediatria. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli episodi di "infortuni domestici" che hanno fatto finire dei bambini in ospedale.

Antonio Lecci