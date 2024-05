Investito mentre attacca i manifesti elettorali: candidato Coalizione Civica in ospedale

Reggio Emilia, 24 maggio 2024 – Investito da un furgoncino mentre stava affiggendo i manifesti elettorali. Disavventura per Gino Rossi, candidato al Consiglio Comunale per la lista di Coalizione Civica. È successo la sera di mercoledì scorso, in via Dante Freddi, a San Bartolomeo.

Rossi era sul marciapiede intento ad attaccare alcuni manifesti negli spazi assegnati alla lista, quando un camioncino lo ha urtato con lo specchietto, facendolo cadere a terra. Il conducente è sceso e gli ha prestato le prime cure per poi chiamare il 118. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Il candidato è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova con un codice di media gravità per un trauma subito alla testa e alla faccia che ha sbattuto sull’asfalto.

“Sto bene e sono stato dimesso dall'ospedale. Tempo di recuperare le forze e torno sul campo nei quartieri per la campagna elettorale. Ci vuole altro a fermarci. Questo atto dimostra ancora una volta, se ce n'era bisogno, il pericolo del traffico nelle strade delle nostre periferie”, ha detto Rossi.