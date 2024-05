"Iren installi il naso elettronico"

Nuove segnalazioni di cattivi odori nella zona sud di Correggio.

Un forte odore dolciastro pungente di probabile origine organica è stato avvertito da numerosi cittadini nella frazione di Prato, con possibile provenienza dal grande biodigestore per il trattamento dell’organico che Iren ha costruito in territorio di Reggio, vicino ai confini con Correggio e San Martino in Rio. "La mattina presto – conferma il consigliere comunale Giancarlo Setti – si è diffuso nella zona uno sgradevole odore. Un fastidioso odore di pattume fermentato dolciastro, forse effetto dei biofiltri che attutiscono quello che esce dai due camini a oltre 20 metri dell’impianto di trattamento della Forsu attualmente in funzione. Non è da escludere che la bassa pressione e nuvole a bassa quota abbiano impedito il disperdersi degli inquinanti in atmosfera. A quasi anno dalla produzione di biogas nella configurazione definitiva, Iren non è ancora stata in grado di istallare i nasi elettronici in grado di monitorare gli odori condizione necessaria e prescritta dalla Conferenza dei servizi".

Nei mesi scorsi in quella stessa zona era stato segnalato un presunto caso di inquinamento in un piccolo canale, con intervento dell’Arpae e dei carabinieri per un sopralluogo.

Antonio Lecci