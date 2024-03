Ivano Corghi muore a 79 anni. Uno dei padri della meccanica che seppe resistere alla crisi

Il cuore dell’imprenditore Ivano Corghi, tra i soci fondatori e presidente di Walvoil fino all’aprile 2018, ha smesso di battere nella tarda sera di domenica 24 marzo. Come sempre durante tutta la sua vita, fino all’ultimo è stato un tenace combattente. E non si è sentito solo nel contrastare la malattia, che lo aveva colpito diversi anni fa. Per questo era così grato e vicino alla Fondazione Grade e all’Ospedale di Reggio Emilia, quello della sua città.

All’età di 79 anni lascia la moglie Silvana, il figlio Alessandro, la sorella Loretta, i cognati Magalì ed Ermanno, i nipoti Elisabetta, Nicoletta, Boris, e i pronipoti Asia, Emma e Riccardo.

La salma è a disposizione di quanti gli volessero rendere omaggio nella camera ardente allestita presso le Onoranze Funebri Reverberi (via Terezin, 23 – Re) a partire dalle ore 14.30 di ieri pomeriggio.

La camera ardente sarà di nuovo accessibile per visite stamattina dalle ore 8.30. Le esequie, che si svolgeranno in forma civile, si terranno oggi alle ore 16. Ivano Corghi verrà tumulato presso il cimitero di Rivalta (Re). Come da volontà di Ivano Corghi e della famiglia, per chi volesse lasciare un segno, è gradita una donazione alla Fondazione Grade: Banca Credem – IBAN IT 31 S 03032 12804 010000012000 intestato a Fondazione GRADE Onlus

La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno manifestato il proprio cordoglio.

WALVOIL E LA SUA FAMIGLIA NEL CUORE

Ivano Corghi aveva due grandi amori: la Walvoil e la sua grande famiglia.

Ma è anche stato sempre presente e vicino alla comunità reggiana e allo sport, soprattutto giovanile, senza dimenticare la sua ultima passione, quella delle bocce.

La sua avventura di imprenditore è iniziata oltre cinquant’anni fa, nel giugno del 1973, quando, insieme ad Albano Strozzi e Alessandro Mazzali, ha fondato l’attuale Walvoil.

Erano in pochi giovani e volenterosi; appassionati di meccanica e di oleodinamica.

Erano anche visionari, e Ivano Corghi, in qualità di Presidente fino al 2018, ha saputo trasformare in realtà le loro aspirazioni di crescita e le visioni su un mondo in profondo cambiamento.

Come ha ribadito anche in occasione del 50° anniversario dalla fondazione di Walvoil, non avrebbe potuto fare tanto se non avesse avuto compagni di viaggio speciali quali, oltre ai suoi primi soci, anche Giorgio Bedogni, Vasco Monti, Marino Rinaldini e i fratelli Luciano e Renato Casappa.

La cosa di cui andava più orgoglioso, era di essere riuscito a traghettare l’azienda nel periodo della crisi economica mondiale del 2008-2010 preservando l’occupazione per tutti, e continuando ad investire sulle filiali estere, perché ‘’bisognava essere pronti per quando il mercato si sarebbe ripreso e sarebbe stato più esigente di prima’.

Corghi è stato inoltre past President del Gruppo Metalmeccanico Unindustria Reggio Emilia.

IVANO CORGHI, IL RICORDO

IL RICORDO DI WALVOIL E DEL FONDATORE DI INTERPUMP

"Il signor Corghi lascia alla grande famiglia Walvoil nel mondo un’importante eredità fatta di innovazione tecnologica, di visione globale e di cura per i collaboratori. Con questi principi, sono certo l’azienda tutta proseguirà nel proprio cammino con la stessa passione e tenacia di sempre. Personalmente, lo ricordo con profonda ammirazione e stima", dice Fabio Marasi – Presidente e Amministratore Delegato di Walvoil Spa.

"Ivano ha portato a compimento una corsa splendida, lasciando in eredità un esempio forte di sobrietà, di semplicità e di equilibrio, virtù peculiari degli uomini giusti e dabbene. Buon viaggio Ivano, che sia bello come meriti", commenta invece Fulvio Montipò, Presidente Interpump Group Spa.

CHI E’ WALVOIL

Da azienda meccanica a uno dei principali protagonisti dell’oleodinamica e della meccatronica nel mondo.

Walvoil Spa, parte di Interpump Group dal 2015, è tra i principali produttori mondiali di prodotti oleodinamici, elettronica e sistemi meccatronici completi; progetta il futuro del movimento in stretta relazione con i propri clienti e partner, che operano in settori e in mercati diversi.

E’ presente in Italia con sei sedi produttive suddivise tra le provincie di Reggio Emilia e di Bologna, ed un nuovo Innovation Center, che è il cuore di tutte le attività di Ricerca & Sviluppo.

Può contare anche su otto filiali presenti in quattro continenti ed una capillare rete di vendita, che consente all’azienda di essere vicina ai principali clienti e mercati di riferimento nel mondo.

Sono 1500 gli addetti dell’azienda in Italia; oltre 2500 gli addetti in totale nel mondo.