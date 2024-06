Iyamu (Casalgrande) convocata in azzurro. Parteciperà al Beach Handball Tour

Convocazione in nazionale per Charity Iyamu. La giocatrice della Casalgrande Padana ha infatti ricevuto la convocazione per l’Opitergium Beach Open III, torneo internazionale femminile valevole per il Beach Handball Tour in programma nel week end a Oderzo: l’evento assume una connotazione rilevante visto che a luglio, in Bulgaria, si disputeranno gli Ehf European Championship, con l’Italia inserita nel girone B insieme a Ungheria, Svezia, Francia, Slovacchia e Repubblica Ceca, per cui lo staff tecnico farà le proprie valutazioni per poi effettuare le convocazioni. "L’entusiasmo da parte mia non manca, ma si coniuga con la consapevolezza di dover affrontare alcune incognite – spiega l’atleta toscana di origini nigeriane – Il campionato è giunto al capolinea ormai un mese e mezzo fa, ma anche adesso si fa sentire un po’ di fatica: soprattutto perchè non ho mai praticato il beach handball a livelli così alti. Comunque vada a Oderzo, in Bulgaria l’Italia punterà con fermezza a recitare un ruolo di primo piano".