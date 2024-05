La Pedalata della Pace nel ricordo di Lusetti

Si svolge domani la Pedalata della Pace, promossa dal circolo Arci "Lombardo Chierici" di Cadelbosco Sopra, ma nel ricordo di Dimer Lusetti, uno storico volontario del circolo, deceduto nei giorni scorsi, portando un profondo lutto tra gli amici e gli altri volontari della zona. A lungo aveva lavorato in Coopsette, ma si dedicava anche all’attività di volontariato al circolo cadelboschese. Dunque, la pedalata di domani si svolge regolarmente, dedicata a Dimer. "Ma – precisano gli organizzatori – il pranzo non ci sentiamo di farlo. Chiediamo scusa a tutti i partecipanti, ma la mancanza di Dimer è troppo forte, portando in noi un lutto davvero enorme". Il ritrovo è previsto alle 9 al circolo Chierici, nel parcheggio di via Quarti a Cadelbosco. Previsto un percorso in bici di 30 chilometri, toccando tutte le frazioni attraverso i suggestivi paesaggi della Bassa. All’arrivo in via Quarti alle 11.30 sarà allestita un’esposizione dei disegni sul tema della pace creati dai bambini delle scuole del territorio. E mentre fervono i preparativi della Pedalata della Pace numero 44, la macchina organizzativa dell’evento, costituita dalle associazioni del territorio, nei giorni scorsi ha effettuato la consegna del ricavato benefico frutto dell’edizione 2023 dell’evento. Un assegno del valore di 3.500 euro è stato donato a tutti gli istituti educativi del paese: nido, scuole dell’infanzia comunali e parrocchiali, fino alle scuole elementari e medie.

Antonio Lecci