"La quercia de La Gabbianella non sarà abbattuta"

"Pericolo scampato per la maestosa quercia che campeggia accanto alla scuola La Gabbianella in via Settembrini, nel quartiere Manenti Sud". Così recita un breve comunicato inviato da Coalizione Civica, a firma di Dario De Lucia, che si era interessato della vicenda mobilitato dagli stessi cittadini del quartiere "Le ruspe sono entrate in azione anche in quel pezzo di terra fin qui risparmiato dalla urbanizzazione del quartiere. Informo i cittadini che, sentita l’azienda che sta curando i lavori in Via Settembrini, la grande quercia non verrà abbattuta. Ci tengo a ringraziare i cittadini che hanno preso a cuore la questione e si sono mobilitati".