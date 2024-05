La squadra di Rodolfi si presenta in moto

Con lo slogan "Noi al vostro servizio", si è presentata ieri mattina la lista "Per Guastalla", guidata dal candidato sindaco Elisa Rodolfi, alla sua quarta esperienza nell’istituzione comunale dopo essere stato assessore nella giunta di Giorgio Benaglia, per poi sedere tra i banchi dell’opposizione negli ultimi dieci anni. La Rodolfi ritenta l’ascesa al governo locale con una squadra che presenta alcune conferme, ma soprattutto dei giovani, in gran parte esordienti nel mondo della politica.

Restano in gioco Vincenzo Iafrate, consigliere comunale uscente. E si rivedono altri candidati consiglieri del passato come Paolo Bariaschi, Marcella Aselli, Claudio Benatti. Molte le novità, con esponenti del mondo del volontariato, dell’agricoltura, dell’arte, della cultura. Si tratta di Lara Balestrazzi, Zico Cattini, Alfredo Miti Maturani, Azzurra Scaravelli, Beatrice Chiesi Bonazzi, Emanuele Paris, Alessandro Trolla, Catia Musi, Cristiano Zilocchi, Enola Franceschi, Arturo Fontana, Alice Allegra Bergonzi. Una squadra che ha inaugurato ieri la sede elettorale in via Gonzaga, vicino a quella di Guastalla Bene Comune, lista appoggiata dal Pd che candida a sindaco Paolo Dallasta, consigliere di maggioranza negli ultimi mandati.

In campo pure la lista civica "Avanti Guastalla", guidata da Francesco Benaglia, di estrazione socialista. Nel corso della presentazione di "Per Guastalla" è stato chiamato come ospite un talento locale: il giovanissimo Jacopo Villani, da anni impegnato in competizioni in moto, presente all’evento con il suo bolide da competizione.

Antonio Lecci