La stele della ’memoria europea’ ricorda l’assalto a Villa Rossi

Il Comune di Albinea ha ritirato in Regione il ‘Floor Vectors of Memory’, una segnaletica della memoria europea, progettato dall’architetto Daniel Libeskind per la Fondazione Liberation Route Europe per segnalare i luoghi legati alla linea gotica e progressiva avanzata degli alleati. Ad Albinea e in particolare a Villa Rossi e Villa Calvi era stanziata la quinta sezione del Comando generale tedesco in Italia: come si ricorederà, furono teatro dell’assalto dell’Operazione Tombola. La consegna è avvenuta a Bologna e ha coinvolto altri 29 Comuni della nostra regione tra cui Villa Minozzo e Gattatico. I ‘Vectors of memory’ sono stati pensati con l’idea di creare un monumento transfrontaliero di libertà, armonia e pace. Una segnaletica che rispecchia in pieno la cultura architettonica di Libeskind. I dischetti in acciaio sono stati ideati di varie dimensioni. Albinea ha ricevuto il ‘Vector da terra’ che fungerà da piccola targa che indicherà la direzione di un sentiero e potrà essere apposto vicino a monumenti pre-esistenti che si trovano sul sentiero di memoria o nelle sue vicinanze. ‘Liberation Route Europe’ è un itinerario culturale che collega persone, luoghi ed eventi nelle regioni che si trovano lungo l’asse seguito dalle forze alleate nel 1943-1945 e mira a ricordare la liberazione dall’occupazione nazifascista.

m. b.