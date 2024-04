La tentazione di Collini in lizza. Il segretario Gazza lo sogna in giunta

Un campione d’atletica e una voce narrante. Il binomio che stuzzica l’immaginazione di Marco Massari e del Pd si è visto sul palco mercoledì sera al Palabigi. Stiamo parlando di Ghassan Ezzarraa e Max Collini, entrambi sogni possibili dei dem per una candidatura in consiglio comunale. La proposta è già stata avanzata, anche se manca ancora una settimana prima della chiusura delle liste definitive.

Collini, voce del gruppo indie Offlaga Disco Pax, sta vivendo una rinascita di popolarità negli ultimi anni, grazie a una serie di interventi in tv al programma Propaganda Live e ad alcuni azzeccati spettacoli dal vivo, come quello con cui ha riempito il teatro Cavallerizza a gennaio 2023 dal titolo “Hai paura della fine dell’Indie?“. Amico personale di Elly Schlein, Collini è venerato (l’aggettivo non è iperbolico) dal segretario del partito Massimo Gazza, che lo segue ovunque riesca a raggiungerlo. Per lui però si tratta di una scelta di vita. Nel caso di candidatura e di buon risultato (Collini piace a quelli di sinistra-sinistra del Pd, ex Bersaniani & co., così come a molti della generazione X) per lui si aprirebbe la possibilità di un assessorato. Cosa che non sarebbe compatibile con i tour artistici per tutta Italia, come avviene ora. Ma ci sta pensando.

Ezzarraa, invece, bandiera dell’integrazione sportiva, fenomeno dell’atletica e simbolo delle lotte per la cittadinanza, stavolta potrebbe correre tutt’altra gara. La sua presenza in lista (probabilmente in quella civica dello stesso Massari) è data quasi per certa negli ambienti dem cittadini.

Saverio Migliari