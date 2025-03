La Vf Bardiani Csf Faizanè attesa su due traguardi

Dall’Emilia-Romagna alla Francia passando dalla Slovenia. Tutto in pochi giorni: è il ciclismo contemporaneo, senza confini, che viaggia a ritmo vertiginoso, che vede protagonista anche una squadra reggiana e un atleta della nostra città.

Oggi la storica formazione Vf Group Bardiani CSF Faizanè è in gara con un doppio obiettivo: sia il Gran Premio Brda Collio in Slovenia che una tappa della Coppi e Bartali, disegnata tra Riccione e Cesena (140 chilometri).

Mentre la corsa dedicata ai due campionissimi vede impegnati sino al 29 marzo Martin Marcellusi, Alessio Martinelli, Luca Paletti, Alessandro Pinarello, Vicente Rojas, Manuele Tarozzi e Alex Tolio, seguiti dai direttori sportivi Alessadro Donati e Roberto Roverberi, in Slovenia il gruppo coordinato dal d.s. Luca Amoriello è pronto al via per una competizione che si snoda su un impegnativo tracciato misto di 165 chilometri, con partenza e arrivo a Dobrovo.

Per questo appuntamento la squadra è formata dal 21enne reggiano Federico Biagini, Lorenzo Conforti, Edward Cruz, Martin Herreño, Filippo Magli e Matteo Scalco. Amoriello domenica sarà poi in Francia per la Roue Tourangelle: 197 chilometri con partenza da Chinon e arrivo Tour. Ancora protagonista Federico Biagini, stavolta con Luca Colnaghi, Lorenzo Conforti, Filippo Fiorelli, Filippo Magli, Filippo Turconi e Enrico Zanoncello.

Nel frattempo la Vf Group Bardiani CSF Faizanè comunica lo stop di circa un mese per il diciannovenne Andrea Montagner, purtroppo vittima di una caduta che ha causato la frattura della scapola sinistra.

m.t.