L’addio a ‘Picchio’: "Continuerai a cantare con noi"

Gremita di folla commossa la chiesa di Quara di Toano, ieri mattina durante il funerale di ‘Picchio’ Francesco Croci, il direttore del coro Vocilassù morto a 81 anni nei giorni scorsi. Presenti i coristi con la consueta maglia verde che hanno cantato come se Francesco fosse stato lì fra loro. In molti si sono uniti al dolore dei figli Roberto, Marco e Barbara, il genero, le nuore, il fratello Enzo e la cognata, le nipoti Gemma e Cristina.

"Per riprendere la passione del bel canto di Francesco – ha detto don Giuseppe Lusuardi durante l’omelia – le melodie non sono solo note, ma un mezzo per dare speranza, consolazione a tanti". A ricordarlo anche Mirka Cassinadri, la direttrice del coro: "Ai coristi futuri, racconteremo di Picchio, della sua voce, della bella persona che era e di quanto ci ha insegnato in questi trent’anni. Continuerà ancora a cantare assieme a noi".

Alla fine della funzione il Coro si è raccolto attorno alla bara sulla quale il presidente Tiziano Albergucci ha posato la maglia di Croci. Poi ha intonato "Sei Bella Sei splendida", nata proprio dalla voce di Picchio.

s.b.