Ladri ancora in azione. Spariti un trattorino e attrezzi da giardino

Si sono spostati verso la periferia, i ladri che da tempo stanno prendendo di mira la zona di Correggio e della Pianura reggiana. Alcuni cittadini hanno segnalato nuove incursioni dei soliti ignoti. L’altra notte i ladri hanno agito in via Bottegone a Correggio. Si sono creati un varco (foto) in una rete di recinzione affacciata su un terreno agricolo, per poi puntare soprattutto agli attrezzi da giardino, portandosi via pure un trattorino.

"Sono persone molto bene organizzate, che hanno agito in breve tempo e in silenzio", hanno raccontato i derubati. Ormai il fenomeno furti sul territorio in questione è a livelli molto elevati. Anche operatori del settore della sicurezza pubblica, a taccuini chiusi e microfoni spenti, confermano una situazione non certo positiva. Come dimostrano anche le tante segnalazioni di cittadini che si ritrovano con i ladri in casa, talvolta anche mentre all’interno ci sono i proprietari. Negli ultimi giorni sono avvenuti furti in particolare in abitazioni private: alcuni colpi sono avvenuti all’ora di cena, verso le 20, con intrusioni avvenute pure nelle ore precedenti, subito dopo il tramonto.