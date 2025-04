Scontro, paura per un centauro

Si è temuto il peggio, ieri mattina in centro a Correggio, per un uomo di 64 anni, rimasto seriamente ferito nel violento scontro tra la sua moto e un’autovettura Mini, accaduto all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Carlo V, all’altezza del semaforo. L’incidente si è verificato verso mezzogiorno.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato subito l’ambulanza dalla vicina sede di Croce rossa – situata a poche decine di metri dal luogo dello scontro – oltre al personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale locale e da quello dell’automedica della Bassa.

Inizialmente la situazione era apparsa critica, in particolare per la dinamica dello scontro, col centauro che è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza dopo l’urto con l’autovettura.

Per fortuna il ferito è sempre rimasto cosciente e non sembra aver riportato traumi a organi vitali.

Dopo il primo trattamento sanitario, il 64enne, residente in zona, è stato caricato in ambulanza per essere portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana per eseguire gli accertamenti tecnici, allo scopo di stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità del violento schianto.

E’ rimasta fisicamente illesa la donna che era alla guida dell’auto, una 67enne residente a Rio Saliceto. Inevitabili i disagi al traffico fino al recupero dei veicoli incidentati.

Antonio Lecci