Ladro scappa con la sua auto dopo il furto. Ma lei non collabora alle indagini: denunciata

Ha rotto il finestrino di un’auto, rubando uno zaino contenente un tablet, un computer e diversi documenti cartacei, per poi salire a bordo di un’alta auto di proprietà di una donna di 32 anni.

Un furto avvenuto a Montecchio il 28 febbraio scorso che è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Le immagini, acquisite dai carabinieri per le indagini, hanno consentito di risalire alla targa e di conseguenza alla proprietaria della vettura della presunta complice. La quale, interrogata dai militari, ha dichiarato di non sapere nulla ("Lascio sempre la macchina aperta con le chiavi inserite", ha detto in caserma), di fatto non collaborando con gli inquirenti.

I quali però non le hanno creduto e, grazie ad altri elementi ritenuti probatori, hanno denunciato alla Procura la 32enne – residente nella Bassa – con l’accusa di favoreggiamento.