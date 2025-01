Ladro seriale nei negozi. Sei colpi messi a segno in due settimane

Continua ad accumulare denunce e provvedimenti di allontanamento dal territorio. Ma lui, uno straniero di 43 anni senza fissa dimora, continua l’azione notturna in particolare ai danni di esercizi commerciali come negozi, bar e ristoranti. Si allunga l’elenco di reati attribuito allo straniero di 43 anni, ormai ben noto alle forze dell’ordine e ai cittadini. I carabinieri della locale caserma, grazie anche alle immagini della videosorveglianza di alcuni dei locali pubblici presi di mira di recente, hanno aggiunto nuove denunce a carico del 43enne, per furto aggravato continuato.

L’uomo, pur se con un foglio di via dal territorio reggiano, avrebbe continuato a frequentare la zona per commettere furti. Sono almeno sei i nuovi colpi che gli vengono attribuiti, a segno nelle notti del 2 e del 16 gennaio, con rottura o spaccate di porte e vetrate per entrare nei locali e rubare denaro contante, generi alimentari e bevande. Ogni furto ha registrato bottini del valore minimo, mentre restano evidenti i danni strutturali lasciati e porte e finestre, fino a conseguenze alle telecamere interne.