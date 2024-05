L’appello di Legambiente ai cittadini:: "Aiutate le Guardie ecologiche volontarie"

"È importante che la comunità reggiana sostenga e valorizzi l’impegno di questi volontari, partecipando attivamente alle iniziative ambientali locali delle Gev". E’ un vero e proprio appello quello che arriva dalla sede locale di Legambiente, che prova a spronare i cittadini per una partecipazione più numerosa alle campagne di vigilanza del nostro territorio verde, a tutela della biodiversità. "In un’epoca in cui l’ambiente è sempre più minacciato dalle pressioni antropiche – scrive Legambente , il lavoro delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) diventa ancora più cruciale. Questi volontari, sono pubblici ufficiali specializzati in materia ambientale che dedicano il loro tempo libero per monitorare l’ambiente, educare e custodire la biodiversità che caratterizza il territorio reggiano. Il territorio reggiano, con la sua ricca biodiversità e i suoi paesaggi mozzafiato, necessita di una sorveglianza costante per proteggere i suoi tesori naturali dalle minacce dell’inquinamento, dell’abusivismo e della distruzione degli ecosistemi. Un aspetto fondamentale dell’operato delle Gev è l’educazione ambientale. Attraverso incontri con le scolaresche e la cittadinanza, informano sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla tutela ambientale. Questa attività di sensibilizzazione è vitale per costruire una comunità consapevole e rispettosa. La collaborazione con enti e organismi pubblici competenti in materia ambientale è un altro pilastro dell’azione delle Gev. Questa sinergia permette di affrontare con efficacia le emergenze ecologiche e di lavorare congiuntamente per la difesa del territorio reggiano".