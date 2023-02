L’arte di Enzo Silvi e la filosofia vedica

Ricerca artistica e letteratura vedica si sono incontrate, nel percorso di Enzo Silvi, dando esiti nuovi e per alcuni aspetti insondabili, ma anche poco battuti nel panorama dell’arte contemporanea. E’ questo originale intreccio che indaga la mostra di dipinti dell’artista di Bibbiano, dal titolo ‘Che cosa sono non so. Uomo e natura, spirito e materia nella letteratura vedica’, inaugurazione sabato alle 11 alla biblioteca Neruda di Albinea. Silvi invita il visitatore a un approccio iconografico, dapprima guardando le opere e lasciandosi andare a emozioni spontanee, sospinto dai propri parametri estitici.

"Il quadro ci deve parlare – afferma Silvi – e dire a intelletto e cuore ciò che è importante per noi, poiché l’opera è sempre uno schermo proiettivo della nostra personalità. Poi arriva la parte complessa". Con essa, egli intende un’interpretazione iconologica del quadro, ovvero i temi culturali e la valenza simbolica che racchiude. In questa mostra tre sono i temi, la pace, l’amore e lo spirito, riassunti nel titolo alchemico ‘Il cuore è la pietra’, che viene dalla filosofia Vedica, poco nota in Occidente fino al secolo scorso, che invita a una nuova forma di conoscenza intuitiva che nasce dal cuore. Fino al 30 aprile. Orari: lun 15–19, da mar a ven 9–13 15–19, sab 9–13. Info: 0522 590262.

Lara Maria Ferrari