Lavanderia self-service: novità assoluta a Ramiseto

"Il lavoro c’è a Ramiseto, mancano i servizi", così il giovane imprenditore Piergiorgio Gallerini di Cereggio di Ramiseto (comune di Ventasso) ha avuto l’intuito di realizzare un nuovo servizio particolarmente utile per gli abitanti: ha aperto una nuova lavanderia self service, inaugurata domenica scorsa in via Bombardi, nel centro di Ramiseto. Per la prima volta nel comune di Ventasso è stato realizzato, grazie alla lungimiranza di un imprenditore privato, il nuovo servizio a portata di mano degli abitanti, che consiste nella realizzazione della nuova lavanderia moderna, completamente automatizzata. Il locale, ex bar Guerrino di fronte all’ufficio postale, è aperto tutti i giorni dalle 6 alle 22, il pagamento del servizio avviene tramite le casse automatiche secondo le diverse modalità come da istruzioni in luogo. In ogni caso, per garantire il normale funzionamento del servizio, è sempre presente e attivo un servizio emergenza con telecamere di sicurezza.

Ad imbarcarsi in questa nuova avventura, investendo soldi propri, è il giovane ramisetano Piergiorgio Gallerini, originario di Ramiseto-Cereggio, noto imprenditore del settore edile. "Il mio lavoro principale - afferma Gallerini - lo svolgo nel settore dell’edilizia per tradizione familiare. Ho rilevato l’attività di mio padre e negli anni siamo passati da tre a quindici dipendenti. Dopo aver acquistato e restaurato un immobile tradizionalmente addetta all’attività commerciale in centro a Ramiseto, ho pensato di ricavarne un servizio utile a tutti". Oggi la lavanderia automatizzata self-service non è più un segreto, ne fanno molto uso anche le famiglie della montagna, con l’inconveniente e il disagio di doversi recare ogni volta a Castelnovo Monti perché a Ramiseto, fino a ieri non esisteva un locale di servizio. "L’idea di investire nella lavanderia automatizzata - aggiunge il giovane imprenditore - è nata un po’ per caso. Qui a Ramiseto e nelle frazioni non ce ne sono, quindi abbiamo deciso di realizzarla per agevolare i cittadini. E’ un investimento che abbiamo fatto per dare un servizio ai nostri cittadini che, per quanto possibile, non dovranno più spostarsi Castelnovo. E non a caso l’abbiamo chiamata ‘Ventasso’: il monte è il nostro simbolo ed esprime il naturale e storico legame con il nostro territorio".

Settimo Baisi