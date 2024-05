Le Cagne Pelose: gran festa per i 35 anni

Un ritorno tra il pubblico di "casa", per Le Cagne Pelose, la storica band della Bassa che oggi si esibisce sul palco al parco Villa Resti di Rolo, festeggiando i 35 anni d vita. Un evento con inizio alle 14,30 per proseguire fino a serata inoltrata fra tanta musica, risate, bibite e cibo. L’occasione è celebrare i 35 anni della band de Le Cagne Pelose. E non mancano gli ospiti musicali. Per l’occasione si esibiranno dalle 15 i Quasar, storica band della Bassa reggiana che ebbe successo negli anni Novanta e che si esibirà per la prima volta dopo oltre 20 anni di stop. A seguire, alle 16, gli Ensemble, band di giovanissimi che rappresenta il futuro della generazione rock. Alle 17 saliranno sul palco Le Cagne Pelose, che per questa occasione speciale proporranno, oltre ai brani del loro ultimo album "Umarell", il meglio di 35 anni di carriera. Con loro tanti ospiti che hanno fatto parte della loro storia artistica. A chiudere l’evento, verso le 19, lo spettacolo dell’attore dialettale Antonio Guidetti, autore di tanti spettacoli e testi dialettali, che è stato pure tra i protagonisti del video di "Umarell" della band rolese. L’ingresso è libero.

In scena un gruppo di rock dialettale nato proprio a Rolo nel 1989, grazie a cinque amici appassionati di musica desiderosi solo di divertirsi suonando insieme. Il primo concerto ufficiale risale alla festa di carnevale del 1990 allo Spazio Aperto di Rolo. Già dal primo live, oltre alla musica, si notò una grande presenza scenica della band, con uso di parrucche ed abiti improbabili, con tanto di stendino con panni appesi ed una tavola da surf sul palco. Da sempre l’aspetto scenico ha rappresentato una delle forze delle "Cagne", che ad ogni concerto hanno sempre saputo stupire. Si decise poi di realizzare il primo album: a giugno 1990 esce "Olanda-Egitto 1-1", che rappresenta l’esordio discografico della band.

Antonio Lecci