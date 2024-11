Le ’Emozioni intorno a una quercia’ della guastallese Sara Marangoni. Sono favole ambientate vicino al Po

Si intitola "Emozioni intorno a una quercia" il libro per bambini (e non solo) che propone favole ambientate sulla sponda del Po. E’ stato scritto da Sara Marangoni, autrice di Guastalla, con le illustrazioni di Sonia Ferrari, sua concittadina. Dieci favole con illustrazioni ad acquerello, dieci animali protagonisti di ogni storia per conoscere il significato di dieci emozioni. Il tutto ambientato nelle aree golenali e sulle sponde del Po, attraverso il passaggio delle stagioni. La saggia Quercia aiuta i bimbi e gli animali parlanti del posto a comprendere meglio le emozioni che certe situazioni fanno emergere, imparando a chiamarle per nome. "Questo progetto – spiega Sara – nasce dall’amore che ho sempre avuto per le mie radici, per il Po e il mondo dell’infanzia, un po’ per la mia formazione, un po’ per il mio essere mamma. L’idea è stata quella di aiutare i bambini a entrare in contatto con emozioni che spesso non riescono a riconoscere, con la sapiente e discreta guida di Quercia, che tutto vede e tutti ascolta e alla quale tutti chiedono consigli. Le favole sono lo strumento che più amo per conoscere e far scoprire noi stessi e gli altri. Poter concludere ogni storia con una morale è un po’ come tornare al passato, quando chiudendo il libro si portava con sè un suggerimento, una riflessione, facilitando i bimbi nel farne tesoro. La scrittura è il mio modo di fotografare quello che vedo, la realtà che percepisco".

Antonio Lecci