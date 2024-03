Le insidie web per i ragazzi del Pascal

Conoscere persone online, condividere informazioni sul web e magari credenziali tra amici non suscita preoccupazioni tra i teenager, ma i rischi sono in agguato. Questo è quanto emerso da un questionario dedicato alla cyber sicurezza compilato da circa 300 studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Blaise Pascal di Reggio. Gli studenti, d’età compresa tra i 13 e i 15 anni, hanno seguito un ciclo di lezioni proposto dalla scuola in collaborazione con Cyberment, azienda specializzata nel campo della sicurezza informatica e impegnata nei percorsi educativi. I dati raccolti mostrano che la maggioranza dei ragazzi, il 77%, passa tra le due e le cinque ore collegato a Internet e il 19% supera le cinque ore. Il 72% dei ragazzi viene contattato on line da persone sconosciute e di questi quasi il 20% dichiara di "aver provato disagio".