Le medicine si comprano senza scendere dall’automobile

Sarà inaugurata questa mattina, alle 10.30, la nuova farmacia comunale di Tressano, trasferita da via Radici in Piano 35 al civico 9 della stessa via. Parteciperanno il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, il parroco, la direttrice della farmacia Paola Filippi e i progettisti Dazzi e Filippi. E’ dotata di attrezzature importanti tra le quali l’analizzatore del sangue e delle urine, l’elettrocardiografo ed elettrocardiogramma dinamico, è fornita di un modernissimo magazzino automatico robotizzato, di diverse stanze di servizio alla persona, vaccinazione e altri comfort di ultima generazione. La grande novità è Farmadrive, la possibilità di essere serviti senza scendere dall’auto.

"Il Farmadrive – spiega Paola Filippi – è sempre aperto a tutti e certe volte può diventare un servizio di grande importanza e utilità ad esempio per chi ha difficoltà di deambulazione, per gli anziani o per mamme con bambini in auto nella fase del sonno o con il proprio amico a quattro zampe". Per accedere al servizio gratuito basta accostare l’auto allo sportello seguendo la segnaletica orizzontale durante gli orari di apertura dal lunedì al venerdì con orario (8.30-13 e 15.30-19.30), mentre il sabato e domenica dalle 9 alle 12.30. La nuova farmacia è nella sede storica dell’ex caseificio Caffarello circondata da un ampio parcheggio pubblico e da una strada larga oltre quattro metri.

m. b.