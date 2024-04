L’Emil Gas Scandiano vuole stupire ancora

Emil Gas Scandiano (8) a caccia del tris. Dopo la splendida impresa di Forlimpopoli, la formazione bianco-blu torna al PalaRegnani per l’ultima d’andata della poule playoff di Serie C, ospitando alle 18 la Virtus Medicina (6): contro un avversario costruito per centrare la promozione, Astolfi e compagni non vogliono smettere di stupire, provando a mantenere il comando del girone e a blindare l’accesso alle semifinali. Alle 20,15 tocca alla Bmr Basket 2000 (6), che riceve al PalaBigi i già citati Baskers Forlimpopoli (4) nella seconda di tre gare interne consecutive: oltre a dare continuità al successo col CMP Global Basket, gli uomini di Baroni hanno la possibilità di tagliar fuori gli avversari odierni dalla corsa al quarto posto, anche se dovranno fare attenzione alla guardia Brighi (13,6 punti di media). Nella poule salvezza, con Montecchio e Novellara che osservano il turno di riposo, la Pallacanestro Correggio (2) cerca di riprendersi dopo 2 stop di fila facendo visita alle 19 al Magik Parma (2). Domani alle 17 il posticipo tra E80 Castelnovo Monti (4) e Mo.Ba Modena (0).