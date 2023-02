Terremoto oggi a Canossa (Reggio Emilia), scossa alle 7,31

La sala operativa dell'Ingv

Canossa (Reggio Emilia), 8 febbraio 2023 – Una lieve scossa di terremoto si è registrata nella prima mattinata tra la val d’Enza reggiana e l’Appennino. E’ stata avvertita dai sismografi dell’Ingv, l’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia di Roma. E’ avvenuta a quattro chilometri a sud ed rispetto all’abitato di Canossa, nel Reggiano, con una magnitudo di 2.0 a una profondità di 23 chilometri, alle 7,31. Una scossa debole, che non è stata avvertita dalla popolazione e che non risulta aver provocato conseguenze. Si tratta di una zona già altre volte interessata dal fenomeno sismico, finora senza effetti di rilievo. Altre aree periodicamente interessate da scosse di terremoto sono in particolare la zona di Carpineti, la vicina area tra la val d’Enza reggiana e parmense, oltre alla Bassa reggiana, con epicentro tra Novellara, Bagnolo, Correggio e Cadelbosco Sopra.