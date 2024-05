Liga in concerto piace anche senza musica

Sta ottenendo notevole successo di pubblico l’avvio della mostra "All Areas. Luciano Ligabue", aperta una settimana fa nella zona espositiva di palazzo dei Principi a Correggio.

Nel primo week end di visite, la mostra ha fatto registrare oltre mille presenze.

Dati davvero positivi per l’esposizione delle immagini scattate da Jarno Iotti, storico fotografo di Luciano Ligabue.

Lo stesso Iotti, inoltre, si è messo a disposizione, nel cortile interno di palazzo dei Principi, con un set fotografico a cui hanno potuto partecipare tutti i visitatori, posando davanti a un telo scuro, fingendo di suonare una delle chitarre originali di Luciano Ligabue.

Massiccia anche la partecipazione agli eventi collaterali, con le visite alla Ca’ di Pom, alla proiezione di "Campovolo 2015" e "Il Destino di un Clan", oltre che alla presentazione del libro "Luciano Ligabue. Le canzoni" di Corrado Minervini.

La mostra di Iotti aperta al palazzo dei Principi rappresenta un viaggio fotografico in settanta scatti più uno, con il quale Jarno racconta il rocker correggese nei vent’anni e oltre trascorsi insieme "su e giù da un palco". L’esposizione è visitabile fino al 26 maggio. Oltre alle grandi foto di Ligabue, non mancano una grossa parete occupata da mini immagini scattate tra il pubblico: oltre cinquecento fotografie della gente, con i fans, in momenti di festa corale.

All’interno della mostra c’è anche una stanza in cui sono esposte alcune delle magliette indossate da Luciano Ligabue in occasione di importanti concerti, con accanto alcune delle chitarre usate sul palco dallo stesso rocker correggese.

E poi scatti e sequenze che mostrano il cantante rock quasi sempre inconsapevole dell’obiettivo che lo inquadra, colto in attimi di pura verità, spesso sul palco ma anche in momenti che solitamente restano inediti per il pubblico, durante alcune delle migliaia di chilometri percorsi da Ligabue tra un palcoscenico e l’altro.

Antonio Lecci