Reggio Emilia, l’impennata dei mutui per la casa: "Il costo del denaro crescerà ancora"

L’impennata dei mutui per la casa "Il costo del denaro crescerà ancora"

Reggio Emilia, 16 marzo 2023 – Maurizio Giglioli, direttore marketing Credem Banca: il costo del denaro continua a crescere. "Dopo anni di tassi stabili (o negativi), nel 2022 i tassi di interesse decisi dalla Bce sono risaliti velocemente, + 2,50% da luglio a dicembre. Il 2023 è iniziato con aumenti di +0,5% a gennaio e sono attesi ulteriori rialzi nei prossimi mesi". Cosa cambia per chi ha un mutuo a tasso variabile? "Gli effetti per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile (indicizzato all’Euribor 3 mesi) a inizio 2022 sono di un aumento di oltre 3 punti percentuali (euribor 3 mesi da -0,57 al 1 gennaio 2022 a 2,97 al 14 marzo 2023)." In questo caso come cambia la rata? "Per un mutuo di 140.000 euro a 20 anni, l’aumento della rata è di quasi 240 euro rispetto a quella di partenza". Il costo del denaro continuerà ad aumentare? "Oggi le aspettative dei mercati finanziari prevedono ulteriori aumenti che potrebbero portare i tassi attorno al 3,50% entro la fine dell’estate". Di quanto sono già aumentati i costi dei nuovi mutui a tasso fisso? "La differenza tra chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso (indicizzato all’IRS 20 anni) a...