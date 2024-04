Lo psicologo Foti:: "Ho pensato tanto a Enzo Tortora"

"Ho pensato tanto a Enzo Tortora". Claudio Foti, fondatore del centro di Torino ‘Hansel & Gretel’, è stato accolto ieri sera da un lungo applauso e da una sala piena al Binario 49 di via Turri. Per lo psicologo la Cassazione ha confermato nei giorni scorsi l’assoluzione in via definitiva processo scaturito dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti a Bibbiano. "Conoscevo lo stress che deriva da un’ingiustizia giudiziaria. Ho dovuto prendere contromisure per evitare effetti patogeni. Mi sono detto: ‘Claudio, devi salvare la pellaccia’. Lo psichiatra Luigi Cancrini, nostro consulente che non ha preso un soldo, mi disse: ’Ricordati di ciò per cui hai lavorato, in cui hai creduto e continui a credere: l’ascolto amorevole dei problemi della persona’". Insieme al suo avvocato Luca Bauccio, ha detto di aver scritto un libro per il quale sta cercando un editore: "Mi piacerebbe che si chiamasse ‘Sopravvissuto’". Ieri sera è stato presentato un altro suo libro, ‘Bibbiano, dubbi e assurdità’ "scritto quando fui condannato a 4 anni", in primo grado: "Ero accusato di aver danneggiato una mia paziente: per me, dopo 40 anni di lavoro, era la madre di tutte le infamie". E poi ha detto: "Bibbiano ha cambiato il mondo della tutela, ora i servizi sociali sono visti con sospetto e anche gli operatori hanno piu paura. C’è un lavoro culturale da fare".

