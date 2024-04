Lo urta in monopattino, poi gli dà uno schiaffo

All’incrocio semaforico tra la circonvallazione, viale don Minzoni e il piazzale della stazione ferroviaria di Guastalla, a metà febbraio, di primo pomeriggio, si era verificato un banale scontro tra un’autovettura e un monopattino. Un urto che, per fortuna, non aveva provocato conseguenze fisiche alle persone. Almeno nell’immediato. Già, perché l’incidente si è poi trasformato in un diverbio piuttosto acceso, sfociato in un gesto violento che ha portato alla denuncia penale del ventenne conducente del monopattino, chiamato a rispondere di danneggiamento e percosse.

Dopo l’urto, infatti, l’automobilista – come capita solitamente in questi casi – è sceso dalla vettura per constatare i danni. Forse ha pure alzato la voce verso il giovane in monopattino, il quale non avrebbe rispettato le regole della strada. Ne è nato un diverbio che ha coinvolto il ragazzo e l’automobilista 56enne. Il giovane ha prima colpito l’uomo con uno schiaffo e poi ha dato un calcio alla vettura, lasciando un danno di un migliaio di euro, per poi allontanarsi.

Sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile per le prime indagini. Grazie alle testimonianze si è risaliti al ventenne, rintracciato in zona e subito identificato. Gli elementi raccolti a suo carico hanno permesso di inoltrare la denuncia alla magistratura.

Non si tratta di un caso isolato. Proprio in quella zona del centro storico guastallese sono stati diversi gli incidenti – anche con intervento dei soccorsi sanitari – che hanno visto coinvolti giovani che si spostano in monopattino. E non mancano gli episodi in cui i ragazzi, magari dopo infrazioni potenzialmente pericolose, rispondono ai rimbrotti con minacce e atteggiamento violento, con il rischio che la situazione possa degenerare.

Antonio Lecci