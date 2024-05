Mano tesa ai giovani disabili. Un aiuto per trovare lavoro

La cooperativa sociale Anffas di Guastalla, impegnata con persone con disabilità, aderisce al progetto "Lavorare in rete" con il laboratorio educativo "Abilità in azione". In collaborazione con l’istituto superiore Russell di Guastalla, il progetto coinvolge giovani studenti con disabilità che frequentano le classi terza, quarta e quinta, prevedendo poi una prospettiva di occupabilità e di avvicinamento al mondo del lavoro, in un contesto ordinario.

Il progetto nasce per colmare il divario tra le proprie competenze e le opportunità lavorative disponibili per gli studenti con disabilità, al termine del loro percorso scolastico. Per questo motivo, il progetto si configura come un laboratorio educativo in cui si delineano dei percorsi personalizzati in un contesto di piccolo gruppo dove poter sperimentare una situazione di simulazione del mondo del lavoro. Con il supporto di un educatore, i partecipanti sperimentano attività pratiche, per organizzare le proprie responsabilità, imparando a coordinarsi con colleghi/studenti. Il progetto viene ospitato dall’istituto Russell di Guastalla.