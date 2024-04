Marconero, la regina del rosa

Si intitola ’Lady pride and mister prejudice’ – romanzo sentimentale contemporaneo che rilegge in chiave moderna il classico di Jane Austen “Orgoglio e Pregiudizio” – l’ultima fatica letteraria della reggiana Bianca Marconero, pubblicato dai Tipi di Giunti.

Marconero dopo la laurea in Lettere e un’esperienza come copywriter per riviste e progetti editoriali per l’infanzia, realizza il suo più grande sogno: inventare storie. Esordisce nel fantasy young adult, ma oggi è uno dei punti di riferimento della narrativa rosa italiana. Fra i suoi romanzi, ’L’ultima notte al mondo’, ’Un altro giorno ancora’, ’L’ultimo bacio’ e ’Dream Kiss’.

Bianca Marconero sarà presente sabato prossimo – 27 aprile, ore 11 – alla libreria Giunti al punto, in via Emilia San Pietro 1C.